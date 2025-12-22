Cuatro personas intoxicadas en la Selva del Camp por el mal funcionamiento de una estufa

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro personas han resultado heridas en la Selva del Camp esta noche de domingo por intoxicación de monóxido de carbono. Todas ellas han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y han sido trasladadas hasta un hospital.

Los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso a las 23.22 horas y se van desplazado con una dotación terrestres hasta el número 27 de la calle Hospital. Allí comprobaron que cuatro personas se encontraban mal, posiblemente por el mal funcionamiento de una estufa en un edificio de planta baja más dos pisos superiores.

Los bomberos revisaron el inmueble con detector. De una de las habitaciones de la segunda planta evacuaron una mujer y un perro y la llevaron hasta el SEM. Después ventilaron el edificio hasta que ya se podía entrar con seguridad.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que activó tres ambulancias, trasladó los afectados menos graves en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus.