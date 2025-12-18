Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Cambrils detuvieron este miércoles en este municipio del Baix Camp, a dos hombres de 26 y 48 años, como presuntos autores de un delito de hurto a interior de vehículo en grado de tentativa. Además, a uno de ellos se le atribuye el delito de conducir sin haber obtenido nunca el permiso y otro contra la seguridad del tráfico al originar un grave riesgo para la circulación.

Los hechos se produjeron alrededor de las 14.30 horas cuando una patrulla que efectuaba tareas de prevención de delitos en la autopista AP-7, en Cambrils, fue alertada de posibles hurtos en esta vía. Al llegar al punto kilométrico 275 en sentido norte, los mossos vieron huir a dos hombres corriendo uno de los cuales se escondió dentro de un vehículo. Los agentes pudieron interceptar el conductor antes de que pudieran zafarse del lugar.

Otra patrulla acudió inmediatamente al lugar y finalmente se les detuvo al comprobar que poco antes habían abordado un vehículo de una pareja de turistas extranjeros con el fin de robarles. Según las víctimas, les forzaron a pararse después de situarse delante suyo y seguidamente les quisieron hacer creer que habían pinchado una rueda.

En las gestiones posteriores los mossos comprobaron que el conductor el cual efectuó peligrosas maniobras a gran velocidad para conseguir hacer parar a las víctimas, no disponía de permiso de conducir. Además, constataron que se trataba de los mismos ladrones que junto con uno tercero, fueron detenidos el pasado 1 de diciembre por tres hurtos más en Cambrils. En concreto, se los pudo interceptar en la carretera TV-3141 después de una larga huida durante la cual pusieron en peligro a los usuarios de las diversas vías. Los tres quedaron detenidos por hurto, un delito contra la seguridad del tráfico, resistencia y desobediencia y pertenencia a organización criminal. El conductor, que era el mismo que en este nuevo hecho, también quedó investigado para conducir sin haber obtenido nunca el permiso.

Los dos detenidos, que acumulan hasta 66 antecedentes policiales por delitos patrimoniales, pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.