El personal municipal de Cambrils no hará la huelga programada para este jueves

El personal municipal de Cambrils desconvoca la huelga programada para este jueves, advertida en las últimas negociaciones llevadas a cabo durante el pasado noviembre. El Ayuntamiento de Cambrils concederá finalmente las condiciones demandadas a los trabajadores del consistorio, después de una nueva «maratoniana sesión de negociación de más de siete horas», según explican desde la Junta de Personal y Comité de Empresa, así como entidades adyacentes como el Comité de Huelga y los sindicatos de CCOO, UGT I CSIF.

De acuerdo con los convenios anunciados por el personal, el Ayuntamiento accederá a la creación de una plaza de Jefe de Recursos Humanos «de manera urgente». Una medida que afectará a la principal demanda por parte de los trabajadores: «acabar con la saturación del departamento», que también se reorganizará y «racionalizará».

Además, se prevé la implantación de complementos que mejoren las condiciones de cada categoría laboral, y se establece una fecha límite hasta el 27 de febrero, afectando directamente a las nóminas de los trabajadores. Desde los sindicatos destacan la entrega «en el tiempo adecuado» de un «borrador del reglamento de productividad» que, aunque «es embrionario», se ha calificado como «un buen inicio».

Retrasos

Destaca también el pago de «todos los retrasos» pendientes por parte del Ayuntamiento antes del mes de marzo de 2026, una de las medidas que más quejas ha provocado por parte del personal, que acumula nóminas impagadas desde hace más de tres meses. Entre los acuerdos, también se ha acordado actualizar el informe de riesgos psicosociales, que hace tres años que no sufre cambios.

En el documento también se establece la destinación de una productividad «para las personas que no hayan recibido su sueldo», con cantidades asignadas de «como mínimo» 211.000 euros durante el primer semestre de 2026 para patronatos y consistorio; 85.000 euros anuales para la Policía Local. Para el segundo semestre, se establece la misma cantidad de 211.000 euros. Según los sindicatos, el pago por parte del Ayuntamiento se hará efectivo a en junio y diciembre de 2026, a la espera de que el consistorio cumpla las condiciones aprobadas para desconvocar la huelga de este jueves.