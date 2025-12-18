Los Comuns denuncian el Ayuntamiento de Cambrils por comprar material policial israelí

Los Comuns han denunciado el Ayuntamiento de Cambrils por la compra de material policial israelí después de confirmarse la adjudicación del contrato público por la adquisición de 63 chalecos antibalas a la empresa Guardian Homeland Security por un importe de 48.844,99 euros.

Ante este hecho, la formación ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde Oliver Klein por presunta prevaricación y malversación para adjudicar un contrato «prohibido» por el Real decreto ley 10/2025, que prohíbe la compraventa y contratación pública de material de defensa y policial de origen israelí. Además, han registrado iniciativas para exigir la anulación del contrato y sancionar el incumplimiento del veto en el comercio de armas con Israel en el Parlament y en el Congreso.

En un comunicado, los Comuns explican que han presentado una denuncia contra Klein ante la Fiscalía Provincial de Tarragona. La denuncia se fundamenta en la resolución firmada por el alcalde de Cambrils el 28 de noviembre de este 2025, mediante la cual se adjudicó la compra de 63 chalecos antibalas a la compañía Guardian Homeland Security por 48.844,99 euros. Según el escrito, estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de dinero públicos. La denuncia sostiene que la adjudicación se hizo cuando ya estaba plenamente en vigor el Real decreto ley 10/2025, de 23 de septiembre, que prohíbe expresamente la compraventa y contratación pública de material de defensa y policial de origen israelí.

En el texto, los Comuns denuncian la «gravedad de los hechos, señalando que la empresa adjudicataria promociona sus productos como probados en combate, vinculando el material con operaciones militares en territorio palestino ocupado». En la querella, el abogado Jaume Asens argumenta que la resolución no puede calificarse como un «error técnico», sino que revela una «aceptación consciente del riesgo de dictar una resolución manifiestamente contraria a Derecho».

Ofensiva parlamentaria en Cataluña y en el Estado

Paralelamente a la vía penal, el grupo Parlamentario de los Comuns ha registrado una Propuesta de Resolución en el Parlament de Catalunya, en la cual instan al Gobierno a garantizar el cumplimiento estricto del embargo por parte de todos los entes locales. También exigen a la Dirección General de Coordinación con las Policías Locales que emita una instrucción urgente para aclarar a los ayuntamientos que la prohibición de importar material israelí incluye equipos de protección individual como los chalecos antibalas. Asimismo, solicitan reforzar los mecanismos de verificación para evitar que empresas intermediarias eludan el veto.

En el Congreso de los Diputados, el diputado de los Comuns por la demarcación de Tarragona, Fèlix Alonso, ha registrado a una batería de preguntas dirigidas al gobierno español. Alonso denuncia que la empresa adjudicataria, Guardian Homeland Security, sigue operando desde Madrid vendiendo armamento -como fusiles y subfusiles- y material de defensa fabricado en Israel, a pesar del marco legal restrictivo aprobado en septiembre.

Según los Comuns, la acción responde a la «necesidad de hacer cumplir el embargo de armas y material de seguridad» decretado para no contribuir al mantenimiento de la ocupación ilegal de Palestina, tal como dictaminó la Cort Internacional de Justicia. La formación considera «inadmisible que fondos públicos municipales financien empresas que se lucran con material probado en combate en el contexto de violaciones de derechos humanos».