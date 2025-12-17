Vecinos de Vinyols i els Arcs piden cambiar el centro de reciclaje por falta de mantenimiento

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La comunidad de vecinos y vecinas de Vinyols i els Arcs hace tres meses que pide explicaciones al Ayuntamiento por la instalación del centro de reciclaje de urgencia sólo a 20 metros de las viviendas. Una situación que, durante los últimos tres meses, se ha agravado a causa del incivismo y la falta de mantenimiento del recinto, que sustituye el centro de reciclaje principal que actualmente está cerrado por obras desde el pasado 4 de septiembre.

Los vecinos argumentan el cambio de ubicación «sin dar ninguna explicación, ni consulta previa», que ha provocado un «profundo malestar», materializado en la entrega de 130 firmas recogidas en sólo cinco días, que fueron presentadas al consistorio, sin respuesta. «Les hemos planteado cinco alternativas, pero desde septiembre no sabemos nada», explicaba una vecina de la calle Sant Josep, dónde está ubicado el centro de reciclaje sustitutivo.

Además, las quejas también se enfocan en la contaminación lumínica que provoca el nuevo recinto, con focos de alta intensidad que llegan a las viviendas, y la «falta de funcionalidad» que presenta el sistema Puerta a Puerta gestionado por el consistorio, provocando más vertidos dentro del área. Según los vecinos, la situación se ve agravada por el coste de las instalaciones, con un total de 600.000 euros.

Medidas y respuesta

Entre los cambios de ubicación propuestos por el vecindario, se situaba la parcela actual, pero más alejada de las viviendas. El consistorio, finalmente, ha ofrecido respuesta sobre la situación, argumentando que las alternativas de ubicación propuestas no son viables, ya que se trata de parcelas ya ocupadas por otros usos o que no sueño de titularidad municipal. Además, explican que «la parcela actual ya se valoró, pero permite un mayor control de la limpieza, facilita el suministro y posibilita una vigilancia más efectiva.

Ahora, el Ayuntamiento ha asegurado que «no se trasladará ni se eliminará» el recinto «por la queja de un colectivo concreto», pero que sí se aplicarán medidas como la instalación de cámaras para sancionar los vecinos infractores, y la aprobación de una nueva ordenanza fiscal que penalizará «a quien no utilice el Puerta a Puerta». Sin embargo, los vecinos califican la respuesta «de indignante» y critican que «las cámaras ya estaban desde el primer día»,