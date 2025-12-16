Encuentran en l'Aleixar el cuerpo de un hombre que habría muerto por inhalación de monóxido de carbono

Los Mossos d'Esquadra han encontrado este martes el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio de l'Aleixar (Baix Camp). Tal como ha apuntado El Caso y ha podido confirmar ACN, según las primeras investigaciones la víctima, de 47 años, habría perdido la vida de forma accidental, supuestamente por inhalación de monóxido de carbono.

La policía mantiene una investigación abierta y se espera que el resultado de la autopsia aclare la causa de la muerte. Una de las hipótesis apunta a una mala combustión de una caldera.