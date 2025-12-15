Sucesos
Controlado el incendio de bungalows sin heridos en un camping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Los Bombers han enviado seis dotaciones para actuar en el lugar
El incendio que ha quemado totalmente ocho bungalows en un camping del litoral del municipio de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) ha sido dado por controlado hacia las cinco de la tarde de este lunes, según han informado los Bomberos. Las llamas también han afectado a una zona de pinos junto a la carretera N-340.
El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso del incidente hacia las dos y cuarto de la tarde y ha enviado seis dotaciones para hacerse cargo del fuego. En un principio no constaban personas heridas, ya que no había ninguna persona alojada en los habitáculos, y el dato se ha confirmado una vez el incendio se ha dado por controlado.