Controlado el incendio de bungalows sin heridos en un camping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Incendio en un camping del municipio de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant donde han quemado ocho bungalows

El incendio que ha quemado totalmente ocho bungalows en un camping del litoral del municipio de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) ha sido dado por controlado hacia las cinco de la tarde de este lunes, según han informado los Bomberos. Las llamas también han afectado a una zona de pinos junto a la carretera N-340.

El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso del incidente hacia las dos y cuarto de la tarde y ha enviado seis dotaciones para hacerse cargo del fuego. En un principio no constaban personas heridas, ya que no había ninguna persona alojada en los habitáculos, y el dato se ha confirmado una vez el incendio se ha dado por controlado.