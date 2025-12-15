Cambrils participa en la 3.ª edición de 'Cap Butaca Buida' con la obra 'Rucs, la maledicció del bruixot'

La creación ha recibido el premio en el mejor espectáculo familiar de la Feria de Castilla y León y la Nariz de Oro del Festival de Payasos de Cornellà.Ayuntamiento Cambrils

El Ayuntamiento de Cambrils se suma a la tercera edición del proyecto Cap Butaca Buida con la programación de la obra Rucs, la maledicció del bruixot de la compañía La Pera Llimonera. El espectáculo familiar se podrá ver en el Teatro del Casal el sábado 21 de marzo a las 17:30 horas. Les entradas se pondrán en venta próximamente en www.entrapolis.com.

La creación teatral, de 55 minutos de duración, ha sido distinguida con el premio en el mejor espectáculo familiar de la Feria de Castilla y León y la Nariz de Oro del Festival de Payasos de Cornellà. Rucs es una historia en que las princesas también se pueden convertir en rana, los brujos intentan utilizar la magia de siempre, los reyes no son tan poderosos como parecen y los príncipes no son tan espabilados como nos explican.

El espectáculo narra la aventura de dos comediantes condenados a ir de pueblo en pueblo explicando La Maledicció del Bruixot. Explican que hace muchos años, en un país lejano, lejano, lejano, un Rey muy poderoso se marchó a la Guerra del Cigró, dejando a su hija, la Princesa Caterina, y confiando su reino al Mago de la Verruga Verde. Este, seducido por su belleza, le pidió la mano, sin embargo, la Princesa, enamorada del Príncipe Rosendo, le dio calabazas. Y el Mago, encelado, la convirtió en rana. El Valeroso Príncipe Rosendo para poder deshacer este terrible hechizo se encontrará envuelto en sorprendentes aventuras.

Cap Butaca Buida nació con un objetivo tanto ambicioso como posible: llenar todas las butacas de los teatros, ateneos y centros cívicos adheridos para consolidar esta gran Festividad del Teatro y convertir Cataluña en la capital mundial de las artes escénicas. En esta tercera edición, que se presenta histórica, el proyecto crece con fuerza, incorpora nuevos espacios de todo el territorio y llega a los más de 222 teatros adheridos.