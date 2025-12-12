Detienen a un hombre por la muerte de su pareja el pasado 8 de septiembre en Riudecanyes

Los Mossos detuvieron el miércoles en Reus a un hombre por la muerte violenta de su pareja el 8 de septiembre en Riudecanyes (Baix Camp), según ha informado la policía catalana. La investigación se inició cuando una persona localizó el cuerpo sin vida de la mujer, de 36 años, junto a la carretera T-313, cerca del barranco del Gendre.

En un primer momento, y a la espera de la autopsia, la hipótesis inicial apuntaba a un suicidio. El informe forense, sin embargo, descartó esta posibilidad y confirmó que se trataba de una muerte criminal.

A raíz de la información, los Mossos siguieron investigando y recogieron pruebas que vinculaban al hombre, de 49 años, como presunto autor de los hechos. Finalmente, se lo detuvo el miércoles pasado en Reus. El arrestado ha pasado a disposición judicial este viernes por la mañana en el juzgado de instrucción 3 de Reus.