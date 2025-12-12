Diari Més

Detienen a un hombre por la muerte de su pareja el pasado 8 de septiembre en Riudecanyes

La hipótesis inicial apuntaba al suicidio, pero el informe forense concluyó que se trataba de una muerte criminal

Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

ACNAgència de notícies

Los Mossos detuvieron el miércoles en Reus a un hombre por la muerte violenta de su pareja el 8 de septiembre en Riudecanyes (Baix Camp), según ha informado la policía catalana. La investigación se inició cuando una persona localizó el cuerpo sin vida de la mujer, de 36 años, junto a la carretera T-313, cerca del barranco del Gendre.

En un primer momento, y a la espera de la autopsia, la hipótesis inicial apuntaba a un suicidio. El informe forense, sin embargo, descartó esta posibilidad y confirmó que se trataba de una muerte criminal.

A raíz de la información, los Mossos siguieron investigando y recogieron pruebas que vinculaban al hombre, de 49 años, como presunto autor de los hechos. Finalmente, se lo detuvo el miércoles pasado en Reus. El arrestado ha pasado a disposición judicial este viernes por la mañana en el juzgado de instrucción 3 de Reus.

