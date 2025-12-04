La cantante Valeria Castro, nueva confirmada para el FIM Cambrils 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Música de Cambrils ha anunciado el tercer artista que actuará en la próxima edición 2026. Se trata de la cantante canaria Valeria Castro, una de las voces más especiales y reconocidas de la escena estatal actual, actuará el 6 de agosto de 2026 en el Parque del Pinaret de Cambrils dentro de su gira internacional El cuerpo después de todo. Castro se añade a Joan Dausà (9 de agosto) y Jethro Tull (4 de agosto), primeros artistas confirmados para el 2026.

Con su manera única de interpretar, llena de delicadeza e intensidad, Valeria Castro se ha convertido en un referente generacional. El artista de La Palma llega al festival después de un año de éxitos rotundos. Ha sido galardonada recientemente con el Ondas 2025 al Fenómeno Musical del Año; acumula tres nombramientos en los Latin Grammy; un nombramiento en los Goya, el premio MIN en Mejor Álbum de Raíz, el Premio ACAEM o la Medalla de Oro de Canarias y, últimamente, su canción Cúidate está situada entre los temas más escuchados de Spotify en Europa y América Latina. También ha colaborado con figuras de primer orden como Alejandro Sanz, Vetusta Morla, Sílvia Pérez Cruz o Joaquín Sabina, entre muchos otros.

Después de una gira de 82 conciertos con todas las entradas agotadas en teatros de más de diez países con su primer disco, Valeria presenta ahora su segundo trabajo, El cuerpo después de todo. Un álbum producido por Carles Campi Campón, ocho veces ganador del Latin Grammy y colaborador habitual de Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Vetusta Morla. Se trata de un disco que muestra a una artista más madura y valiente, que afronta los miedos y emociones con una sinceridad que conecta directamente con el público.

Las entradas se pondrán en venta este jueves 4 de diciembre de 2025 a las 11 h a través de codetickets.com con precios de 48€ en platea A y 42€ en platea B y grada.