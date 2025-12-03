Cambrils estrena nuevo carril bici que conecta el centro con la zona deportiva norte

Este nuevo tramo, situado detrás de la escuela Joan Ardèvol, dignifica el espacio verde que bordea el barranco de la Mare de Déu del Camí.Ayuntamiento Cambrils

Cambrils ya ha estrenado el carril bici entre la avenida del Mil·lenari y la calle de la Mineta, que mejora la conexión entre el centro del municipio y la zona deportiva norte, y al mismo tiempo dignifica el espacio verde situado detrás de la escuela Joan Ardèvol, bordeando el barranco de la Mare de Déu del Camí.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, y el concejal de Obra Pública, Jose Ángel Garcia, han visitado hoy este nuevo tramo de la red de carriles bici, financiado con Fons Next Generation de la Unión Europea. El alcalde ha puesto el valor la mejora de este espacio que ya era conocido y utilizado pero que estaba degradado y necesitaba una adecuación. Klein ha afirmado que con esta actuación Cambrils gana una zona verde que aprovechará la ciudadanía en general y en especial las familias del instituto escuela Joan Ardèvol y de la guardería Maria Dolors Medina.

Por su parte, el concejal de Obra Pública ha destacado el uso de materiales sostenibles para obras como los carriles bici y para la futura renaturalización del paseo de Vilafortuny. El concejal también ha hecho un llamamiento al civismo para poder disfrutar plenamente de los espacios públicos.

El Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento de Cambrils también ha reparado y adecuado el carril ya existente en la calle Rosa dels Vents, al límite con Mont-roig, entre el paseo Marítimo y la antigua carretera N-340.

Las obras se adjudicaron en la empresa Hormigones Blanco SLU por un precio máximo de 122.926 euros IVA incluido, y se han financiado íntegramente con los Fondos Next Generation de la Unión Europea.