Tres detenidos en Riudoms a raíz de un intento de hurto en la AP-7 frustrado por un mosso fuera de servicio

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Riudoms (Baix Camp) a tres hombres a raíz de un intento de hurto en la autopista AP-7 este lunes por la tarde. Un mosso fuera de servicio ha visto cómo los arrestados intentaban hurtar en un coche en el arcén de la autopista en sentido sur a la altura del punto kilométrico 259, en el término municipal de Vila-seca.

Cuando el agente se ha detenido para intentar evitar el robo, los tres hombres han huido del lugar a toda velocidad. El vehículo de los fugitivos, perseguido por el mosso, ha abandonado la autopista a la altura de Cambrils y ha subido la carretera TV-3141 circulando de forma temeraria, según fuentes policiales. Hasta trece patrullas se han activado en la persecución.

Finalmente, los indemnes han parado el coche y han intentado huir a pie a la altura del punto kilométrico 3,2 de esta carretera, en el término municipal de Riudoms. Los tres han quedado detenidos como presuntos autores de los delitos de hurto en grado de tentativa, desobediencia a los agentes de la autoridad y contra la seguridad vial.