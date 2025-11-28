Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils llegan a un preacuerdo y aplazan la huelga

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils han aplazado la huelga prevista para el próximo 1 de diciembre. La reunión con el gobierno municipal en la sede de las oficinas territoriales del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en Tarragona, la Junta de Personal y Comité de Empresa, el Comité de Huelga y los sindicatos con representación CSIF, CCOO y UGT, ha finalizado con un acuerdo provisional.

La próxima reunión tendrá lugar en las mismas oficinas el próximo día 16 de diciembre, miembros de los sindicatos han asegurado que si el ejecutivo municipal no cumple con lo acordado, la jornada de huelga se celebrará el próximo día 18 de diciembre.

En el documento de acuerdo provisional firmado se ha llegado a 6 puntos concretos más otro punto adicional que supone un principio de acuerdo para el abono de una productividad para aquellas personas que cobren por debajo de la RLT hasta la plena implementación de esta.

El preacuerdo también incluye la publicación de las bases de convocatoria del puesto de trabajo de Jefe de Recursos Humanos antes del día 3 de diciembre; la aprobación inicial de todas las fichas descriptivas de puestos de trabajo con su complemento de destino actualizado por mitades de enero de 2026; la aprobación de un reglamento de productividades para el Ayuntamiento, Patronatos y Organismos Autónomos; y la liquidación de todos los retrasos pendientes antes de la nómina de marzo de 2026 (incluidas las sentencias judiciales).

También incluye la aplicación de las medidas correctoras de la evaluación de riesgos psicosociales de 2023 para Ayuntamiento y Museo de Historia. Durante el 2026 se harán las evaluaciones pendientes a los Patronatos EMMC y Turisme. Y finalmente, el acuerdo de calendarización para cumplir la implementación económica de la RLT con las fichas actualizadas antes del 31 de mayo de 2027.

Sin embargo, en las próximas horas se hará una convocatoria de asamblea general extraordinaria a la plantilla, de cariz informativo, donde se explicará con detalle el preacuerdo alcanzado.