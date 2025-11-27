Cambrils empezará mañana la Fiesta Mayor de Inmaculada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils presentó el martes el programa de la Fiesta Mayor de Inmaculada, que empezará mañana viernes con el encendido del alumbrado de Navidad y el canto de Villancicos en la plaza del Ayuntamiento. La celebración se alargará hasta el 14 de diciembre con una combinación de actos tradicionales, novedades y propuestas culturales consolidadas. Entre los momentos destacados hay la procesión y el baile de Inmaculada, la conmemoración del Setge, el concierto joven y una nueva edición de Tallers Oberts.

El alcalde Oliver Klein, el concejal de Cultura Carlos Caballero y la concejala de Juventud Natàlia Pleguezuelos remarcaron el papel esencial de las entidades festivas y juveniles. El día central, el 8 de diciembre, incluirá la misa y la procesión con la Colla Gegantera Tota l'Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils y los Xiquets de Cambrils, y por la tarde el concierto y el baile de la Orquesta New Marabú en el Palau Municipal de Deportes.

Entre las novedades, destaca el canto de villancicos con vino caliente de Vileres i Vilerus en el patio de la Torre del Llimó el 6 de diciembre. El mismo día habrá juegos gigantes en la plaza de la Vila y la Fiesta Joven en el Palau d'Esports, con Slinkies Band y varios DJs. El programa cultural incluye la entrega de los Premios Vila de Cambrils, la conmemoración del Asedio de 1640, el espectáculo Motel d'Insectes, un homenaje poético a Josep M. Llompart y la función La mare, el dimoni i jo. El tramo final de la fiesta reunirá arte y solidaridad con Tallers Oberts y las actividades de la Marató de 3Cat.