Cambrils empezará mañana la Fiesta Mayor de Inmaculada

El programa se alargará hasta el 14 de diciembre con procesiones, conciertos, talleres y novedades para todos los públicos

Presentación del programa de la Fiesta Mayor de Immaculada, celebrada el martes.

Presentación del programa de la Fiesta Mayor de Immaculada, celebrada el martes.Ayuntamiento de Cambrils

Cambrils presentó el martes el programa de la Fiesta Mayor de Inmaculada, que empezará mañana viernes con el encendido del alumbrado de Navidad y el canto de Villancicos en la plaza del Ayuntamiento. La celebración se alargará hasta el 14 de diciembre con una combinación de actos tradicionales, novedades y propuestas culturales consolidadas. Entre los momentos destacados hay la procesión y el baile de Inmaculada, la conmemoración del Setge, el concierto joven y una nueva edición de Tallers Oberts.

El alcalde Oliver Klein, el concejal de Cultura Carlos Caballero y la concejala de Juventud Natàlia Pleguezuelos remarcaron el papel esencial de las entidades festivas y juveniles. El día central, el 8 de diciembre, incluirá la misa y la procesión con la Colla Gegantera Tota l'Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils y los Xiquets de Cambrils, y por la tarde el concierto y el baile de la Orquesta New Marabú en el Palau Municipal de Deportes.

Entre las novedades, destaca el canto de villancicos con vino caliente de Vileres i Vilerus en el patio de la Torre del Llimó el 6 de diciembre. El mismo día habrá juegos gigantes en la plaza de la Vila y la Fiesta Joven en el Palau d'Esports, con Slinkies Band y varios DJs. El programa cultural incluye la entrega de los Premios Vila de Cambrils, la conmemoración del Asedio de 1640, el espectáculo Motel d'Insectes, un homenaje poético a Josep M. Llompart y la función La mare, el dimoni i jo. El tramo final de la fiesta reunirá arte y solidaridad con Tallers Oberts y las actividades de la Marató de 3Cat.

