Se salta un control en la C-422 en la Selva y acaba herido leve después de volcar en una rotonda

Un hombre de 36 años ha sido detenido la madrugada del miércoles por mossos del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico para circular de manera temeraria y hacerlo bajo los efectos del alcohol y las drogas. También se le atribuye un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las doce de la madrugada al kilómetro 11,8 de la carretera C-422, en el término municipal de la Selva del Camp, durante un control de drogoalcoholemia.

El conductor de un vehículo no obedeció las indicaciones de los agentes para detenerse y, después de apagar las luces, aceleró para huir a gran velocidad por la C-14 en sentido Salou. Los mossos iniciaron el seguimiento para intentar interceptarlo hasta que el conductor volvió a encender las luces y se dirigió hacia la carretera TP-7225. En el kilómetro 1,7 de esta vía, a la altura de Reus, el vehículo indemne sufrió una salida de vía y acabó volcando en una rotonda.

Los agentes socorrieron inmediatamente a los dos ocupantes del turismo, que resultaron heridos leves. Seguidamente comprobaron que el conductor desprendía un fuerte olor de alcohol y presentaba síntomas evidentes de ir bajo sus efectos. La prueba de alcoholemia dio una tasa de 0,66 mg/l y la de detección de drogas resultó positiva en THC, cocaína y anfetaminas. Por todo ello, quedó detenido.

Durante la actuación policial también se identificó el acompañante, quien manifestó en los agentes que, durante la huida, había intentado convencer el conductor para que se detuviera y obedeciera las indicaciones policiales, pero este lo ignoró y continuó con la conducción temeraria.

El detenido pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.