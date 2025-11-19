Desarticulan una organización dedicada al tráfico internacional de drogas en el Baix Camp

La policía ha intervenido más de 240 kg de sustancias estupefacientes, material para el cultivo intensivo y un arma de fuego.Mossos

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Reus y agentes de la Policía Nacional de la Brigada Local de Policía Judicial (UDYCO) de Reus detuvieron el pasado 4 de noviembre siete hombres por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

El dispositivo, resultado de una investigación conjunta y sostenida en el tiempo, permitió efectuar cinco entradas y perquisiciones simultáneas en domicilios y naves operativas situadas en Reus, Mont-roig del Camp, Cambrils y Vinyols i els Arcs. Como a resultado, se desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La investigación reveló que los detenidos formaban parte de una estructura criminal altamente organizada, con roles definidos y una distribución de funciones muy clara. El grupo disponía de inmuebles utilizados como puntos de cultivo y guarderías donde se almacenaba la droga, controlados por miembros encargados de la vigilancia.

Otros integrantes se dedicaban al transporte y distribución de la sustancia, tanto dentro de la provincia como hacia varios países europeos, que eran los principales destinatarios de la droga. La organización contaba con una logística sólida, con varios domicilios operativos y una flota de vehículos utilizados para dar cobertura a los desplazamientos y al movimiento de la mercancía.

Durante los registros, los agentes intervinieron 72 kg de hachís valorados en cerca de’ 1.000.000 €; 177,5 kg de ovillos de marihuana valorados en 1.200.000 €; un arma de fuego corta de tipo revólver; dinero en efectivo y documentación relacionada con la actividad delictiva. También se intervino material para el cultivo intensivo de marihuana, entre el cual había 13 paneles LED, 14 aparatos de aire acondicionado o 36 transformadores.

Los detenidos residían principalmente en Reus y Mont-roig del Camp, pero su actividad delictiva afectaba a toda la provincia y mantenía conexiones frecuentes con países europeos como Alemania y Suiza.