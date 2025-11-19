Diari Més
Apagan una chimenea de una casa de madera en Riudoms

El fuego ha afectado a la estancia principal y se ha propagado en la cubierta

Los bomberos trabajando en el incendio de una casa de madera en Riudoms.

Cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio de vivienda en Riudoms. El aviso lo han recibido a las 04.23 horas y se han movilizado hasta el camino del Burga.

Allí han apagado la chimenea de una vivienda aislada de madera. El fuego ha afectado a la estancia principal y se ha propagado en la cubierta. Ninguna persona ha resultado herida.

Los bomberos también han trabajado esta madrugada en un incendio en un piso de Bonavista donde ha quemado la televisión y cableado eléctrico. También han intervenido en un incendio de un camión de paquetería en la AP-7 en l'Ampolla.

