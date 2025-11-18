Los sindicatos de trabajo de Cambrils empiezan el trámite para la huelga del 1 de diciembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El 1 de diciembre podría ser una fecha señalada en Cambrils, después de que el CSIF, CCOO, UGT y las representaciones de los patronatos hayan hecho efectivo el registro del preaviso para llevar a cabo el paro el primer día del próximo mes. Este lunes han completado los trámites legales exigidos para la convocatoria efectiva de la huelga, y se ha anunciado en el registro oficial del Ayuntamiento, comunicación de la Generalitat de Catalunya y al Departament d'Empresa i Treball.

Las entidades representantes de los trabajadores municipales de la localidad han escogido esta fecha para la celebración de los dos años de las últimas elecciones sindicales en Cambrils «Si alguien se pregunta porque podemos estar más que enfadados, sólo hay que mirar este dato», explican los organizadores del paro. En el preaviso, los trabajadores defienden que, principalmente, las problemáticas en el departamento de Recursos Humanos «han empeorado» en los últimos meses, en vez de mejorar.

Aunque el Ayuntamiento afirma que se avanzó en las negociaciones, se prevé que las dos huelgas planteadas el 1 de diciembre y a finales de marzo se lleven a cabo.