El aceite de temporada de la DOP Siurana protagoniza un sábado de éxito en Reus

La plaza Llibertat ha sido el escenario de la 28.ª edición de la Feria del Aceite NuevoCedida

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Este sábado, la plaza de la Libertad de Reus ha acogido uno de los acontecimientos más esperados de la temporada: la 28ª Feria del Aceite de Temporada de la DOP Siurana. Desde primera hora, visitantes de toda la comarca se han acercado para descubrir los aceites frescos de los productores locales, en una jornada marcada por la gastronomía, la tradición y la solidaridad.

Por la mañana, ha tenido lugar un desayuno solidario para La Marató de TV3. Los visitantes han podido degustar pan tostado, longaniza y coca dulce regados con aceite.

Les actividades han continuado con el concurso de alioli, reservado a los maestros de la receta tradicional, y con los showcookings de las Gastrosabias, que han enseñado como preparar el romesco de siempre utilizando aceite nuevo. Incluso los más pequeños han tenido su espacio con un taller de cata de aceite adaptado a sus edades, aprendiendo a distinguir los diferentes sabores y aromas.

Con todo, los estands de los productores han sido constantemente concurridos, con botellas y garrafas de aceite cambiando de manos entre los asistentes. De esta manera, Reus se ha consolidado como un punto de encuentro para amantes del aceite de calidad y ha reafirmando el vínculo de la ciudad con el producto local y la gastronomía del Campo de Tarragona.