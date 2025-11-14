El barbero de un pueblo de Tarragona que arrasa en España y puede convertirse en el mejor del mundo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El joven cambrilense Pedro Oletta, de 22 años, ha sido nombrado mejor barbero de España tras imponerse en el campeonato nacional organizado por la marca Wahl, celebrado en Madrid el pasado 19 de octubre. Oletta conquistó al jurado con un corte libre de 45 minutos en el que destacó su técnica, originalidad y estilo personal, situándose por delante de los más de 200 profesionales que participaron en la competición.

Gracias a esta victoria, el barbero de Cambrils representará a España en el Campeonato Mundial de Barbería, que se celebrará en Chicago (Estados Unidos) en mayo de 2026. Antes de la cita internacional, el joven se desplazará a Londres para realizar una formación especializada con la misma marca, donde perfeccionará su propuesta de cara al gran desafío.

Nacido en Venezuela, Pedro llegó a Cambrils con su familia cuando tenía 10 años y comenzó a cortar el pelo con apenas 15, inspirado por su madre, que también se dedica al mundo de la estética. Con 19 años decidió abrir su propio negocio, Los Muchachos Barber Shop, junto a su hermano Adonis y un socio, en la calle Sant Isidre del municipio.

El Ayuntamiento de Cambrils ha querido reconocer su logro, y el alcalde Oliver Klein lo ha recibido en el consistorio para felicitarle en nombre del municipio. Oletta, que combina su pasión y talento a partes iguales, ya piensa en su siguiente reto, abrir una academia de formación en Cambrils para jóvenes que quieran iniciar su carrera en el sector de la barbería.