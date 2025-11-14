Las auroras boreales iluminan el cielo de este pueblo de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Una aurora boreal iluminó el cielo de Prades durante la madrugada del jueves, ofreciendo un espectáculo que es poco habitual en España. El parque astronómico de Prades logró capturar levemente este fenómeno, que fue visible entre las 06:00 y las 06:30 de la mañana.

El equipo del parque ha explicado, a través de sus redes sociales, que la aurora coincidió con un pico de actividad geomagnética (KP7). Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas del viento solar chocan con la magnetosfera de la Tierra, interactuando con gases de la atmósfera como el oxígeno y el nitrógeno.

Este choque libera energía en forma de luz, que puede verse en distintos colores dependiendo del tipo de gas y la altitud a la que se produce la interacción. Por eso, en lugares con baja contaminación lumínica, como el parque astronómico de Prades, el efecto resulta especialmente visible.