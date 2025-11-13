Cambrils encenderá el alumbrado de Navidad el 28 de noviembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El encendido del alumbrado de Navidad de Cambrils abrirá el viernes, 28 de noviembre, el programa de actos de la Fiesta Mayor de Immaculada. La celebración, en la plaza del Ayuntamiento, empezará a las 18 horas con las palabras de bienvenida del alcalde, Oliver Klein, y la lectura de deseos de Navidad por parte de las niñas y los niños del Pubillatge Infantil, la Escuela Municipal de Música, el agrupamiento Escolta i Guía Gent de Mar y las escuelas de primaria de Cambrils (Cambrils, Guillem Fortuny, Joan Ardèvol, la Bòbila, Marinada, Mas Clariana y Vidal i Barraquer).

A continuación, se soltarán los globos de los deseos y se encenderán las luces de Navidad. Con la iluminación navideña ya en marcha, las Corales de la Escuela Municipal de Música de Cambrils ofrecerán el tradicional concierto de Villancicos y se servirá una chocolatada popular a los niños participantes. Seguidamente, en la entrada del Ayuntamiento, se hará la inauguración del belén tradicional catalán de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle.

Los barrios también se iluminan

El Ayuntamiento de Cambrils ha ampliado este año el contrato de la iluminación navideña adjudicado a la empresa Ximenez Catalunya SL para poder volver a instalar luces en los barrios. De esta manera, se recupera la iluminación en calles, urbanizaciones y edificios emblemáticos de Cambrils, dando respuesta a las demandas, de las asociaciones vecinales y la Unió de Botiguers.

Como novedad, destacan especialmente los siete motivos que se instalarán en la avenida Horta de Santa Maria, dando continuidad entre la villa y el mar. La ampliación también incluye nuevos motivos en Cambrils Mediterrani, la Dorada, Mar Cambrils, la Llosa, la Perallada, la Ermita, la avenida Vidal i Barraquer, la calle Robert Gerhard, el paseo Francesc Macià, el paseo Lluís Companys, el Raval de Gràcia, Molí de la Torre, Nou Cambrils, la avenida Joan XXIII, la avenida de Vilafortuny y la playa de Vilafortuny, entre otros.