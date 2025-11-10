La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torredembarra y con el patrocinio de Bayo y Bodega TorresCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Del 14 de noviembre al 14 de diciembre, el Bajo Gaià volverá a convertirse en un referente gastronómico con una nueva edición de las jornadas dedicadas a tres productos emblemáticos del territorio: el arroz, los caracoles y los calamares. La actividad, organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería del Bajo Gaià (AEH) dentro del programa Rutas Bajo Gaià Experiences, cuenta con la participación de 19 restaurantes de varias poblaciones que ofrecerán menús y degustaciones temáticas.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torredembarra y el patrocinio de Bayo y Bodega Torres, pretende poner en valor la riqueza gastronómica y paisajística del Bajo Gaià, un territorio que combina el mar y la montaña. Durante la presentación, el presidente del AEH Bajo Gaià, Jorge Piera, destacó “la importancia de generar actividad en el territorio fuera de temporada y dar a conocer una gastronomía mucho potente, a veces un poco desconocida”.

Los establecimientos participantes incluyen restaurantes como Gaudium, La Ermita, La Masieta Mediterranium, La Almazara 4 Brasas, Restaurando Òxid, 4 Latas Torredembarra u Hostal Coca, entre muchos otros.

Además, este año las jornadas incorporan un juego de fidelización gastronómica: todas las personas que visiten tres municipios y prueben tres propuestas diferentes podrán sellar su pasaporte y recibir una botella de Licor de Arroz y una de Tequila Teq'Rice de Segadores del Delta como obsequio.