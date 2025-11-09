La IV Cena Solidaria Swim for ELA reúne a 350 personas y anuncia más de 117.000 euros recaudados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La IV Cena Solidaria Swim for ELA reunió este sábado a 350 personas en el Hotel Mas Gallau de Cambrils, en una nueva muestra de compromiso y apoyo del territorio a la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La velada sirvió para poner en valor la tarea de la asociación y anunciar la cifra total recaudada a lo largo del año: 117.406,22 euros, que se destinarán íntegramente a la investigación de la enfermedad.

Antes del inicio del acto, la junta de Swim for ELA tuvo la oportunidad de reunirse a puerta cerrada con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con quien pudieron compartir inquietudes, necesidades y proyectos de futuro. En una conversación cercana y cordial, el presidente se mostró muy receptivo e interesado por la causa, escuchando atentamente las peticiones de la asociación y toman nota de aspectos de mejora.

La cena, amenizado con la música en directo de Marina Jadded i Marcus, contó también con la presencia del alcalde de Cambrils, Oliver Klein, y del vicepresidente de la Diputación de Tarragona, Fran Morancho, así como otras autoridades y representantes de entidades, que de nuevo quisieron demostrar su apoyo firme al movimiento Swim for ELA y a todas las personas afectadas por esta enfermedad.

«Cambrils es y seguirá siendo una ciudad comprometida con la solidaridad y con iniciativas como Swim for ELA, que hacen de nuestro territorio un ejemplo de cohesión y humanidad», destacó al alcalde Oliver Klein durante su intervención.

«Desde la Diputación de Tarragona seguiremos apoyando proyectos que ponen las personas al centro y que impulsan la investigación científica para mejorar la vida de quienes más lo necesita», afirmó Fran Morancho, vicepresidente de la Diputación de Tarragona.

La solidaridad se hizo sentir a lo largo de toda la noche, con el sorteo de más de 125 obsequios cedidos generosamente por empresas y colaboradores de la zona. Gracias a estas aportaciones, los asistentes pudieron disfrutar de una velada única y llena de emociones.

Uno de los momentos más especiales llegó con el anuncio de los embajadores de Swim for ELA 2025, un reconocimiento a todas aquellas personas que, de una manera u otra, han contribuido de manera destacada a dar a conocer la causa y seguir sumando esfuerzos por hacer avanzar la investigación.

Les almas de la asociación, Jordi Cervera y Joana Bono quisieron dedicar unas palabras de agradecimiento: «Cada euro, cada gesto y cada paso adelante nos da bastante para continuar. Sabemos que juntos podemos hacer que la investigación avance y que nadie se sienta sol en el camino del ELA», expresó emocionado Jordi Cervera.

«Esta lucha es personal, pero gracias a todos vosotros se convierte en colectiva. No dejaremos nunca de buscar esperanza para todas las familias que conviven con el ELA», afirmó Joana Bono.

El punto final de la cena lo pusieron las palabras de Siscu Morell, enfermo de ELA y uno de los impulsores de la asociación, que agradeció el apoyo recibido y apeló a seguir trabajando juntos para que la investigación avance y se mejore la calidad de vida de los afectados y sus familias.