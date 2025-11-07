Diari Més

Laboral

Los trabajadores municipales de Cambrils harán huelga por "la parálisis y el descontrol" en recursos humanos

Los empleados municipales deciden hacer una protesta laboral el 1 de diciembre y repetirla el 6 de marzo si no hay avances

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils.

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils.Cedida

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils (Baix Camp) harán huelga el 1 de diciembre. La plantilla está "al límite" por los "retrasos reiterados" en el pago de nóminas y horas extra, porque no se cubren vacantes estructurales, y por la carga de trabajo "desbordante" que asumen. Un 58% (174) de 300 empleados municipales participaron en la consulta convocada por la junta de personal y el comité de empresa.

El 76,47% votó a favor de la protesta, que se repetirá el 6 de marzo, si no hay avances. Los sindicatos denuncian "el incumplimiento sistemático" de los acuerdos de la Mesa General de Negociación (MGN) y reclaman una relación de puestos de trabajo actualizada y un calendario para ordenar las bolsas de trabajo y garantizar la promoción interna.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) alertan de que la situación en el Ayuntamiento de Cambrils "es insostenible" y que los trabajador "no pueden seguir asumiendo las consecuencias de una gestión desordenada e ineficaz" y "de un caos organizativo que perjudica al personal y la ciudadanía". Según el sindicato, a pesar del cambio de gobierno municipal, "la situación es igual o peor que hace un año".

tracking