Los trabajadores municipales de Cambrils harán huelga por "la parálisis y el descontrol" en recursos humanos

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils (Baix Camp) harán huelga el 1 de diciembre. La plantilla está "al límite" por los "retrasos reiterados" en el pago de nóminas y horas extra, porque no se cubren vacantes estructurales, y por la carga de trabajo "desbordante" que asumen. Un 58% (174) de 300 empleados municipales participaron en la consulta convocada por la junta de personal y el comité de empresa.

El 76,47% votó a favor de la protesta, que se repetirá el 6 de marzo, si no hay avances. Los sindicatos denuncian "el incumplimiento sistemático" de los acuerdos de la Mesa General de Negociación (MGN) y reclaman una relación de puestos de trabajo actualizada y un calendario para ordenar las bolsas de trabajo y garantizar la promoción interna.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) alertan de que la situación en el Ayuntamiento de Cambrils "es insostenible" y que los trabajador "no pueden seguir asumiendo las consecuencias de una gestión desordenada e ineficaz" y "de un caos organizativo que perjudica al personal y la ciudadanía". Según el sindicato, a pesar del cambio de gobierno municipal, "la situación es igual o peor que hace un año".