Dos detenidos y una plantación con casi 300 plantas de marihuana desmantelada en Cambrils

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Reus, junto con la Policía Local de Cambrils, detuvieron ayer jueves en Cambrils (Baix Camp) a dos hombres de 23 y 46 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operativa se inició a principios de octubre, después de tener conocimiento sobre una posible plantación de marihuana ubicada en un domicilio de la calle Cap de Tortosa de este municipio. Durante las vigilancias efectuadas, se comprobó la entrada y salida continuada de personas en el inmueble y se detectó una manipulación de la acometida eléctrica y un consumo energético desproporcionado.

Después de la correspondiente entrada y cacheo, el dispositivo policial concluyó con la detención de dos hombres y la intervención de un total de 297 plantas de marihuana, valoradas en el mercado ilícito de venta al detalle en más de 26.000 euros.

Seguidamente, técnicos especializados confirmaron que había una conexión fraudulenta a la red y desconectaron la línea. Además, los agentes desmantelaron la instalación de cultivo interior, retirando todos los elementos que formaban parte del sistema de producción.

Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.