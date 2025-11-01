Dos personas heridas en un accidente en la AP-7 en Cambrils

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Tarragona

A las 4.35 h de este sábado, los servicios de emergencia han recibido un aviso de accidente en la autopista AP-7, en el término municipal de Cambrils, después de que un coche haya salido de la vía y haya volcado fuera de la calzada.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han comprobado que ninguno de los cuatro ocupantes del vehículo había quedado atrapado. Dos personas han resultado heridas y han sido atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los bomberos han desconectado las baterías y han desempañado el vehículo para restablecer la seguridad en la zona.