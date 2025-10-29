Mont-roig del Camp congela los principales impuestos para el 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp aprobó el lunes las ordenanzas fiscales para el 2026, con la decisión de congelar los principales impuestos municipales (IBI, ICIO e IAE) para evitar un incremento de la presión fiscal sobre particulares y empresas. La propuesta contó con los votos a favor del equipo de gobierno (PSC e IMM), los votos en contra de Junts y de ERC y la abstención de Vox.

También se recuperó la bonificación del IBI para la instalación de placas solares para las solicitudes anteriores al 31 de diciembre del 2024, una medida que «fomenta el autoconsumo y reconoce el esfuerzo de las familias que impulsan la transición verde», según fuentes municipales. En más, se modificó la tasa de residuos, con una reducción media del 2% en la parte fija y una parte variable vinculada a la gestión real de cada hogar o actividad económica, siguiendo el principio que «a quien más recicla y menos residuos genera, menos paga». El consistorio defiende que las medidas aportan estabilidad fiscal, dan apoyo a las economías y refuerzan el compromiso ambiental.