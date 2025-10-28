El fuerte olor de marihuana y el ruido delatan dos plantaciones en Almoster con 861 plantas

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un joven de 31 años fue detenido el pasado miércoles en Almoster como presunto autor de un delito contra salud pública, en el marco de tráfico de drogas, y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los hechos pasaron el miércoles cuando dos agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaria de Reus de los Mossos d'Esquadra estaban haciendo tareas de prevención contra los delitos en domicilios. Estos vieron un individuo que salía de una casa y al verlos hizo marcha atrás corriendo hacia su domicilio, situado en la calle Juli Vilarubí.

Al ver su actitud sospechosa, los agentes se dirigieron hasta la casa para identificar al hombre. Al acercarse al domicilio detectaron un fuerte olor a marihuana y oyeron ruidos fuertes como de maquinaria.

Después de hacer las gestiones pertinentes, se consiguió una orden de entrada ean la vivienda y se localizaron dos habitaciones habilitadas para plantaciones indoor de marihuana y una tercera en fase de preparación. En total se intervinieron 861 plantas en estado avanzado de floración además de utensilios para el cultivo de marihuana como lámparas, equipos de ventilación, filtros, abonos y fitosanitarios, entre otros.

Imagen de una de las habitaciones detectadas con una plantación de marihuana.Mossos d'Esquadra

Los mossos también detectaron que el hombre había manipulado la acometida general de la luz, por lo que alertaron a los técnicos de la compañía eléctrica para desmantelar la instalación fraudulenta.

El detenido, que ya contaba con un antecedente policial por una plantación de marihuana exterior en el Alt Camp, pasó a disposición judicial y fue liberado con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido.