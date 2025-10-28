Cambrils intensifica la limpieza y acondicionamiento del entorno del Cementerio antes de Todos los Santos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha finalizado esta semana los trabajos de poda de árboles y de limpieza y acondicionamiento de los terrenos próximos al cementerio, coincidiendo con la proximidad de la festividad de Todos los Santos, una fecha de gran significado para la ciudadanía cambrilense.

Las actuaciones, que se han alargado tres días y han contado con un equipo de seis operarios diarios, han consistido en la poda de los árboles, el desbroce de las hierbas y matorrales, así como en la retirada de residuos sólidos de todo tipo y el transporte de los materiales recogidos en un vertedero autorizado. El objetivo es ofrecer un espacio limpio, arreglado y respetuoso con su entorno natural, que permita a los vecinos y vecinas visitar el cementerio con comodidad y serenidad.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacado la importancia de estos trabajos, siempre pero especialmente en estas fechas: «La festividad de Todos los Santos es muy especial para muchos cambrilenses, que aprovechan este día para visitar el cementerio y recordar sus seres amados». En este sentido, ha afirmado que «nuestra responsabilidad como Ayuntamiento es garantizar que esta visita se pueda hacer en las mejores condiciones posibles, en un entorno cuidado, limpio y agradable».