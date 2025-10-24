Pratdip Llegendari: una fiesta mágica de espíritu ancestral

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este fin de semana el municipio de Pratdip, en el Baix Camp, se transforma de nuevo en un escenario de leyendas, fuego y fiesta. Los días 25 y 26 de octubre el pueblo revivirá su historia más oscura y fascinante con una nueva edición del Pratdip Llegendari, una cita que se ha consolidado como una de las fiestas temáticas más singulares de Catalunya.

Por undécima vez, las calles empedradas del pueblo se vestirán de misterio para acoger decenas de actividades como espectáculos, teatro, talleres, juegos infantiles, mercado de artesanía y espacios gastronómicos. Todo, con un hilo conductor que hace de esta fiesta un acontecimiento único: la leyenda de los dips, unos perros vampíricos y endemoniados que, según la tradición, habitaban las montañas próximas al pueblo y se alimentaban de la sangre del ganado. Una historia que hoy, lejos de causar miedo, inspira creatividad, cultura y fiesta.

El festival apuesta también por un formato familiar e inclusivo. Para los más pequeños habrá talleres de máscaras, cuentacuentos y juegos tradicionales, mientras que los adultos podrán disfrutar de espectáculos de fuego, conciertos y un amplio mercado de artesanía. Entre los actos destacados de la programación está la representación de la leyenda de Onofre de Dip, el espectáculo Seducció de Sang, el Carreró de la Por, el Dip's Scape (Licántropos vs. Vampiros) y el singular Concurso de gritos. Y, como novedad, un concurso de pintura rápida.

Durante todo el fin de semana hay sesiones de cuentos y títeresPratdip Llegendari

La gastronomía local también tiene un papel protagonista, con tabernas, chiringuitos y food trucks que ofrecen productos de proximidad y platos inspirados en la leyenda.

En el Pratdip Llegendari tienen también un papel clave los vecinos: muchos de ellos disfrazados de dips, brujas o campesinos del siglo XVII, son parte esencial de la fiesta. Los visitantes, sin embargo, también están invitados a vestirse: todas las personas que pasen por la caseta de la organización vestidos de leyenda recibirán un pequeño obsequio.

Este año la organización ha reforzado la sostenibilidad y el control de aforos. La mayoría de actividades son gratuitas, pero algunas –como los espectáculos nocturnos– requieren inscripción previa. Por todo ello se recomienda llegar con tiempo y consultar el programa oficial a la web del festival (pratdipllegendari.cat).