Tres playas de Cambrils incorporarán una tabla de salvamento de acceso público el próximo verano

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La playa de la Ardiaca, la del cap Sant Pere y la del Regueral de Cambrils incorporarán una tabla de salvamento de acceso público a partir de la próxima campaña de baño. A través de una prueba piloto, se pretende garantizar la seguridad de los rescates, tanto de quién entra en el mar como de los ahogados. Durante una campaña de baño se evaluará el uso que hace tanto el servicio de socorrismo como la ciudadanía en general en rescates.

«La estadística apunta que siempre hay alguien que quiere ayudar. Aparte de llamar al 112, podrán entrar en el agua y salir con seguridad», ha apuntado el experto en emergencias Ramsés Martí. Las tablas serán accesibles más allá del horario de socorrismo y no estarán ligadas, pero tienen un GPS que localiza donde se encuentran en todo momento.