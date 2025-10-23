El Ayuntamiento de Cambrils limpia el barranco de Nou Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Espacio Público y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Cambrils ha limpiado del barranco de Nou Cambrils. La actuación, que afecta a todo el tramo de barranco que cruza el núcleo urbano, ha tenido un coste de 4.900 euros, financiados íntegramente por el consistorio y se ha realizado a través de la contratación de la empresa cambrilense Excavacions Cofran.

El concejal de Servicios y Medio Ambiente, Enrique Arce, ha explicado que esta limpieza era una actuación muy necesaria por motivos de seguridad y salud, que permitirá mejorar la capacidad de desagüe del barranco, evitando que las cañas hagan de tapón en caso de riada y, de esta manera, reducir el riesgo de inundaciones.

Paralelamente, como cada año el consistorio ha solicitado una subvención a la ACA por la limpieza de la riera de Riudoms, en el marco de la línea de subvenciones para el mantenimiento y conservación de cauces en los tramos urbanos en Cataluña.

Hace falta destacar el gran coste de mantenimiento que supone la dificultad en eliminar la caña americana, que es una especie invasora que se esparce y rebrota con mucha facilidad y rapidez y desplaza a la vegetación y fauna autóctona. La caña altera las características ecológicas de los ambientes de ribera, modifica los cursos fluviales y puede comportar tapones en el cauce de ríos y rieras dado que se rompe fácilmente y, en episodios de avenidas, se arrastra hasta llegar a crear tapones en infraestructuras limitantes del desagüe. Además, la caña americana consume mucha más agua que otras especies autóctonas de ribera, hecho que agrava la escasez de agua existente en muchos ríos y rieras y incrementa el riesgo de incendio porque es muy inflamable.