Cambrils celebrará la 12.ª edición del Aceite Nuevo con rutas, catas y un desayuno popular

Autoridades y organizadores durante la presentación oficial de la edición de este año.Ayuntamiento de Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils vuelve a celebrar la llegada del aceite nuevo de oliva virgen extra con la 12.ª edición de las Jornadas Gastronómicas, del 31 de octubre al 16 de noviembre. Durante diecisiete días, 32 restaurantes del municipio ofrecerán como aperitivo una degustación de pan con aceite nuevo Mestral de la Cooperativa Agrícola, protagonista de un programa que combina gastronomía, territorio y tradición.

El alcalde, Oliver Klein, ha destacado la calidad reconocida internacionalmente del aceite cambrilense y el esfuerzo de la Cooperativa por modernizarse, mientras que la concejala Patricia de Miguel ha puesto en valor su proyección turística y el papel clave del producto local.

El programa incluye una ruta familiar entre olivos, una visita guiada en lengua de signos y la Fiesta del Aceite Nuevo del 16 de noviembre, con desayuno popular, música y ruta cicloturística de 17 km.

El presidente de la Cooperativa, Pau Serra, prevé superar los cinco millones de kilos de olivas recogidas y confía en repetir el reconocimiento como mejor aceite del país. Además, la Escuela de Hostelería ha creado un menú especial que combina tradición e innovación con el aceite como protagonista.