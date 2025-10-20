Empiezan los trabajos de restauración urgente de la Torre de la Ermita de Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils de Cambrils ha iniciado las obras de restauración urgente de la Torre de la Ermita de Cambrils. La actuación consiste en la reparación y consolidación del matacán superior defensivo de la torre. A causa de los desprendimientos de elementos constructivos detectados en la torre, la zona perimetral del monumento se encuentra aislada con una valla desde este verano a la espera de poder realizar las reparaciones pertinentes.

Al tratarse de un bien patrimonial catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional, la restauración de la torre se tiene que llevar a cabo con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio de los Servicios Técnicos de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ahora, con el correspondiente visto bueno conseguido, el Área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Cambrils a través del Museo de Historia de Cambrils, ha procedido a encargar las obras urgentes por un importe de 5.985,87 en la empresa Cons Cambrils 3000 SL, que ya realiza trabajos de altura en el edificio desde esta semana, después de una serie de tareas previas de jardinería,

Hasta que no finalice la intervención en curso no se podrá dar acceso al público en la torre para evitar riesgos. De momento, no se puede adelantar una fecha de previsión de apertura dado que los trabajos en curso, también tienen que permitir definir una diagnosis esmerada del estado de conservación de esta parte superior del edificio, evidentemente de difícil acceso. Actualmente ya se han detectado patologías constructivas que probablemente obligarán a resolver en una segunda fase de las obras que se tendrán que incluir en el presupuesto de 2026.