Vuelca un camión durante la madrugada en la AP-7 en Cambrils y resultan heridos los dos ocupantes

Dos personas que viajaban en un camión esta madrugada han sufrido un accidente en la AP-7 a la altura de Cambrils. Los hechos han pasado a las 03.56 horas y hasta el punto kilométrico 267,8 se han desplazado dos dotaciones de Bombers de la Generalitat.

Una vez allí han comprobado que el camión con el que viajaban había quedado volcado en la calzada y los dos ocupantes estaban atrapados mecánicamente. Por eso, los bomberos han tenido que hacer tareas de excarcelación. El Sistema d'Emergències Mèdiques también se ha desplazado hasta el lugar del incidente y ha trasladado a los dos heridos con pronóstico leve hasta un centro hospitalario.