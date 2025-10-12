Se suspenden las clases de este lunes en varias comarcas tarraconenses por las lluvias torrenciales

Publicado por RedaccióACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Educación ha anunciado este domingo por la noche la suspensión de la actividad lectiva en todos los centros del Baix Camp, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta debido al temporal que afecta al sur del país. Las lluvias torrenciales han provocado cortes de carreteras, inundaciones y restricciones de movilidad que desaconsejan el desplazamiento del personal docente y del alumnado. La medida afecta a escuelas e institutos de municipios como Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms, la Selva del Camp, Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, Alforja o les Borges del Camp, entre otros.

Desde la Generalitat se ha hecho un llamamiento al personal educativo para que siga las recomendaciones de Protección Civil y evite cualquier desplazamiento innecesario. Por el momento, el Baix Camp no ha registrado incidentes graves, pero se mantienen las alertas por acumulación de agua en la red viaria y por posibles desbordamientos en rieras y torrentes.

Las lluvias han sido especialmente intensas en las comarcas del Ebro, con inundaciones en Santa Bàrbara, Godall y la Ràpita, cortes en la AP-7 entre Freginals y Ulldecona y la interrupción del servicio ferroviario de la línea R16. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha seguido la evolución del temporal en contacto con la consellera de Interior, Núria Parlon, mientras los Bomberos y Protección Civil continúan trabajando en decenas de incidencias en el territorio.