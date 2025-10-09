La escuela Mas Clariana de Cambrils hace un intercambio Erasmus+ con un centro de Italia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto Comprensivo Verga Viagrande de Sicilia (Italia) ha realizado este curso una estancia en la escuela Mas Clariana de Cambrils en el marco del programa Erasmus+, impulsado por la Comisión Europea y gestionado en el Estado español por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).

Esta estancia, desarrollada bajo la modalidad de Job Shadowing, permitió a los docentes italianos conocer de cerca la organización, la gestión y la metodología de trabajo del centro cambrilense, así como intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de educación, innovación e inclusión.

Durante su visita, el grupo pudo descubrir y experimentar el Sistema Amara Berri, un enfoque pedagógico innovador en que el aprendizaje surge de la simulación de acciones cotidianas, dando sentido y coherencia a todas las actividades que realiza el alumnado. Este modelo fomenta la autonomía, la cooperación y el desarrollo de competencias clave, poniendo al niño en el centro del proceso educativo.

El encuentro fue un espacio de aprendizaje mutuo y de reflexión sobre los retos de la educación europea actual, y reforzó los lazos entre escuelas comprometidas con la innovación y la internacionalización.

Desde el centro anfitrión, también se ha puesto en valor el intercambio como una experiencia de enriquecimiento personal y profesional, que abre nuevas vías de colaboración y proyectos conjuntos de futuro.

El programa Erasmus+ promueve iniciativas de este tipo para favorecer la movilidad del profesorado, la cooperación internacional y la construcción de una Europa de la educación basada en la inclusión, la calidad y la innovación.