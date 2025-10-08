Quema completamente una casita de campo en el polígono La Drecera de la Selva

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han movilizado esta madrugada cinco dotaciones terrestres por un aviso de un incendio de vivienda en la Selva del Camp. La alerta la han recibido a las 02.05 horas y se han desplazado hasta el polígono La Drecera, donde había una casita de campo en llamas.

Allí han procedido a la extinción del fuego que se encontraba en la casita de unos cuatro por cuatro metros y se había expandido al porche. Una vez la situación era segura han procedido en busca de una posible persona en el interior del habitáculo y en la zona, sin éxito. El incendio, que se ha producido en una calle paralela a la C-14, lo ha dado por extinguido a las 02.38 horas. Ninguna persona ha resultado herida pero la casita ha quedado completamente calcinada.