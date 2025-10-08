Sucesos
Quema completamente una casita de campo en el polígono La Drecera de la Selva
Los bomberos inició la búsqueda de una posible persona en el interior, sin éxito
Los Bombers de la Generalitat han movilizado esta madrugada cinco dotaciones terrestres por un aviso de un incendio de vivienda en la Selva del Camp. La alerta la han recibido a las 02.05 horas y se han desplazado hasta el polígono La Drecera, donde había una casita de campo en llamas.
Allí han procedido a la extinción del fuego que se encontraba en la casita de unos cuatro por cuatro metros y se había expandido al porche. Una vez la situación era segura han procedido en busca de una posible persona en el interior del habitáculo y en la zona, sin éxito. El incendio, que se ha producido en una calle paralela a la C-14, lo ha dado por extinguido a las 02.38 horas. Ninguna persona ha resultado herida pero la casita ha quedado completamente calcinada.