Un incendio en un piso de Cambrils obliga a rescatar a dos vecinos del terrado

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un incendio declarado ayer el viernes por la noche en un piso de la calle Roger de Flor de Cambrils obligó a evacuar a varios vecinos y a confinar otros, aunque no hubo heridos.

El aviso se recibió a las 22.34 horas y Bomberos de la Generalitat trabajaron con seis dotaciones. Al llegar al servicio, varias personas ya se habían autoevacuado a la vía pública.

Los efectivos rescataron a dos personas del terrado del edificio y confinaron tres viviendas. Todas las personas estaban sanas y salvas.

El fuego, que salía del segundo piso, estuvo parado a las 22.48 horas y los Bomberos localizaron el origen en la cocina de la vivienda. A las 23.17 horas se inició la ventilación de la escalera y la revisión de todas las viviendas, confirmando que el origen era eléctrico.

A las 23.38 horas los Bomberos dieron el incendio por extinguido, descartando puntos calientes y con lecturas de monóxido negativas. A pesar de eso, se recomendó a los vecinos no volver al piso afectado, declarado no habitable. La cocina quedó afectada por el fuego y el resto de la vivienda, así como la escalera del edificio, quedaron dañados por el humo.

Les cinco personas que vivían en el piso afectado fueron acogidas provisionalmente por familiares. Los Bomberos las acompañaron a recoger pertenencias, mientras que los suministros eléctricos no se recuperaron.