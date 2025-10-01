Muere el exconcejal de Cambrils, Josep Mellau Gavaldà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha comunicado la muerte a la edad de 88 años de Josep Mellau Gavaldà, que fue concejal de 1979 en 1983 y de 1987 en 1999 con varias formaciones políticas. También fue muy conocido por haber regentado un taller y haberse convertido en uno de los mecánicos de embarcaciones de pesca más destacados del municipio.

En el primer consistorio democrático, Mellau se presentó con la Candidatura Independent Cambrilenca (CIC) y fue el encargado del área de Obras en un gobierno de concentración encabezado por el alcalde Josep Queralt Muñoz e integrado por todos los concejales electos.

Durante este primer mandato, se llevaron a cabo proyectos importantes, como la segunda fase de la red de colectores para completar la red de saneamiento de la población abarcando toda la costa del término municipal; la urbanización, alumbrado y asfaltado del barrio de la Parellada y apertura de nuevas calles y pasos para comunicar todos los diferentes barrios y urbanizaciones de la población, y el inicio de las obras del Palau d'Esport, la residencia asistida y el centro médico ambulatorio. En planeamiento, se aprobaron e impulsaron varios planes parciales y proyectos de urbanizaciones como Horta de Santa Maria y la zona Eixample Platja, entre otros.

Posteriormente, de 1987 a 1991, Josep Mellau fue concejal de Turismo y Fiestas con el alcalde Josep Maria Panicello. Fue impulsor de las Nits d'Estiu, con actuaciones gratuitas durante julio y agosto; de la recuperación de las Fiestas Mayores, y del Baile de Fin de año en el pabellón. En este mandato, también se mejoraron los servicios de las playas, con instalación de mobiliario y la contratación de personal de limpieza; se potenció la promoción y el turismo, contratando al primer gerente de turismo y consolidando la presencia de Cambrils en importantes acontecimientos turísticos

De 1991 al 1995 Josep Mellau continuó como concejal de gobierno un tercer mandato, esta vez con la cartera de Obras Públicas y Urbanismo, e impulsó una nueva revisión del Plan General Urbanístico, que no se modificaba desde 1975. Finalmente, en su último mandato, de 1995 a 1999, el político formó parte del grupo mixto en la oposición.

Después de sus 16 años como concejal, Josep Mellau continuó activo e implicado en el municipio. Será recordado, entre otros, por haber hecho donación, el año 2004, de una réplica en bronce de la escultura del Nen Pescador, que había sido robada en 1980, sólo dos años después de su instalación.

El velatorio tendrá lugar hoy en el Tanatorio Memora y la ceremonia de despedda está prevista para mañana el jueves a las 10h en la parroquia de Sant Pere.