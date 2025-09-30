Riudoms acogerá por primera vez un encuentro de batucadas

Las calles de Riudoms se llenarán de ritmo este domingo con el primer encuentro de batucadas organizado en el municipio.Ayuntamiento de Riudoms

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este domingo, 5 de octubre, Riudoms vivirá una jornada inédita. Por primera vez, el municipio acogerá un encuentro de batucadas que llenará de ritmo y color las calles del pueblo. La iniciativa, que se enmarca en la voluntad de potenciar nuevas propuestas culturales, está organizada por el grupo local Riudrum's con el apoyo del Ayuntamiento de Riudoms.

La cita empezará a las 11 h en el Parque de Sant Antoni, punto de salida de un pasacalle que bajará por la avenida Primer d'Octubre hasta llegar a la plaza de la Església. A lo largo del recorrido, la percusión y la energía de los grupos participantes acompañarán los vecinos y visitantes, invitando a todo el mundo a sumarse a la fiesta. Una vez llegados al centro del pueblo, cada una de las formaciones ofrecerá una actuación propia para mostrar su estilo y repertorio. Finalmente, todos los grupos se unirán en una gran actuación conjunta que pondrá el punto final al encuentro.

Además de Riudrum's, participarán siete grupos más provenientes de varios puntos de Cataluña: Cerbatuka (Cervelló), Cop de cap timbalers (Cambrils), Bat7 (Falset), Sombaya (Cervelló), Mais ki Samba (Corbera de Llobregat), Toko per tú (Amposta) i Llumeneta’s band (Perafort). Esta variedad garantiza una mañana llena de sonidos diversos, estilos de percusión diferentes y una combinación de tradición e innovación que refleja la vitalidad de las batucadas.

El acontecimiento quiere ser también un espacio de encuentro y convivencia, donde la música se convierte en un lenguaje común capaz de romper fronteras y crear comunidad. Por eso, los organizadores invitan a todo el mundo a disfrutar de una propuesta abierta y festiva, pensada tanto para el público local como para los visitantes que quieran descubrir Riudoms de una manera diferente.

Más información en la web del municipio: www.riudoms.cat.