El sonido del Misterio de la Selva retorna a Roma por el Jubileo después de 25 años

El Misterio de la Selva durante la actuación en la basílica gótica más importante de Roma

La Selva del Camp ha sido protagonista entre los actos del Jubileo romano veinticinco años después. Les melodías del Misterio de la Selva, una representación cantada en catalán medieval del siglo XIV, devolvió en la capital de Italia para mostrar lo que es considerada como una de las joyas del teatro musical en el territorio.

La actuación se llevó a cabo este sábado en la basílica gótica más importante de Roma, Santa Maria Sopra Minerva, con una formación de cantantes y actores que «puso de pie al público asistente», según afirma la organización.

El Misterio fue invitado por las autoridades vaticanas y pudo mostrar, por segunda vez en su historia, la historia del primer drama asuncionista selvatà desde el año 2000. El escrito conserva la lengua románica en su forma original y se considera la pieza teatral más antigua de la historia en catalán antiguo.

La gran acogida de la actuación fue posible, como explica la organización, con un gran esfuerzo previo del grupo selvatano. La representación estuvo marcada por los trabajos anteriores, ya que fue necesaria la modificación de varios movimientos escénicos como la separación del espacio del Gran Coro del del resto de intérpretes encargados del Paraíso de santos.

Según ha indicado la organización del Misterio de la Selva, «los ajustes realizados durante el ensayo general el mismo mediodía del sábado permitieron que la puesta en escena fuera un éxito». Los cambios, principalmente, fueron provocados por la distribución del espacio de la basílica, con el fin de garantizar la sonoridad a todo el espacio. La valoración del retorno por parte de la organización y del equipo del patronato selvatano, sin embargo, ha estado «muy positiva».

Dificultades en el Jubileo

El grupo encargado de representar el misterio, más allá del éxito, sufrió ciertas dificultades en su llegada. La organización ha destacado que la representación se llevó a cabo con los «mínimos recursos escénicos» y ha agradecido el esfuerzo de los voluntarios del cuerpo actoral que ayudaron a trasladar los elementos de la actuación desde la Selva del Camp hasta Roma entre el jueves y viernes. La expedición, además, asumió gran parte de los costes del viaje y los traslados hasta Roma de forma particular.

El Misterio está reconocido como Premio Nacional de Cultura Popular por la Generalitat. La actuación, concierto a cappella con melodías polifónicas, fue recuperada entre libros del archivo censal de la Selva del Camp a final del siglo XIX y este año cumple su 45.º ciclo de representaciones.