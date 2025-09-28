Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado esta madrugada en la extinción de un incendio en la planta de compostaje de Botarell. El aviso se ha recibido a las 2.17 horas, cuando se ha detectado fuego en una pila de rechazo situada en una de las naves del complejo.

Hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones terrestres. Allí han podido comprobar que aunque la montaña de rechazo generaba una importante columna de humo, el espacio estaba aislado y no había riesgo de propagación.

Así y todo, explica el cuerpo, se trata de un servicio de extinción lente, ya que hay que asegurar que no quedara ninguna chispa escondida dentro del material acumulado. A las 4.41 horas el fuego ya no humeaba, y a lo largo de la mañana tres dotaciones han seguido remojando y removiendo la pila afectada para garantizar la completa extinción.

No se han registrado heridos ni daños más allá del material afectado dentro de la instalación.