La campaña de la avellana cerrará con poca producción, pero con una calidad «excelente»

La campaña de la avellana en el Camp de Tarragona cerrará con poca producción un año más. Aunque se ha recogido más que el año 2024, el porcentaje sigue siendo bajo, entre un 15 y un 20% del total que tendría que ser una buena temporada. Gracias a las lluvias de este año, sin embargo, la calidad del fruto será «excelente», asegura la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis a ACN.

Para cambiar la crisis que sufre el sector, señala que los campesinos tendrán «que unir» terrenos con el fin de aumentar la producción. Ante la falta de agua para regar los avellanos por la sequía, Gomis abre la puerta a utilizar del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)