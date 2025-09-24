Publicado por EFE/ACN Creado: Actualizado:

El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) ha detectado un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en la costa del Baix Camp. El seísmo no ha sido percibido, según el ICGC. El terremoto se ha producido a las 8.18 horas.

La costa de la comarca del Baix Camp ha sido el epicentro de este terremoto, que ha estado breve y de poca intensidad. Se trata del segundo seísmo en la provincia de Tarragona en dos meses, después del registrado el 27 de julio, también en el litoral, de magnitud 2,7.