Muere un turista británico mientras se bañaba en la playa de Cap Sant Pere de Cambrils

Un hombre de unos 60 años de nacionalidad inglesa ha muerto este mediodía del martes mientras se bañaba en la playa de Cap Sant Pere de Cambrils. Según ha confirmado Protección Civill, el 112 ha recibido un aviso a las 15.45 horas sobre un hombre que ha sufrido una parada cardiorespiratoria mientras estaba en el agua y se ha ahogado.

Según explica el organismo hasta el lugar se han desplazado tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pero no ha podido hacer nada para salvarle la vida.

El Diari de Tarragona ha adelantado el suceso y asegura que la mujer de la víctima se lo ha encontrado flotando en el agua y ha alertado a los servicios de emergencias. En el momento del incidente ondeaba bandera amarilla y no había servicio de socorrismo, ya que la temporada se ha acabado.