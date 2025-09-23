El 15.º Festival del Vino y la Gastronomía de Cambrils prevé cifras récord

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Festival del Vino y la Gastronomía volverá a Cambrils para celebrar su 15.ª edición, que prevé una ampliación histórica que espera batir cifras récord. El espacio se ampliará hasta los 70 expositores, ofreciendo más comodidad y variedad con las bodegas de todas las Denominaciones de Origen tarraconenses y restaurantes locales. Entre las novedades de esta edición de lujo se podrá encontrar el nuevo espacio pedagógico Aula del Vino, con que ofrecerá más de 20 actividades como catas guiadas, presentaciones de DO y productores e iniciaciones a las catas de vino.

El recinto ofrecerá una importante ampliación de casetas para aumentar la capacidad. El mercado de artesanos y las puestos de artistas cambrilenses también ofrecerán una perspectiva diferente y múltiples actividades más a los asistentes. El festival también ampliará la oferta de entidades locales, una iniciativa destaca a la concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel, como una prueba que Cambrils «mantiene el compromiso social del festival» con el municipio.

Música y las actividades familiares

Las propuestas se llenarán también para las familias con las actuaciones de Art Total y la iniciativa La Tupinamurga, de la mano de la Biblioteca municipal. El festival también subastará las obras creadas por los artistas de Art Total para recaudar fondos para el alzhéimer.