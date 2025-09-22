El Misterio de la Selva, a punto para su representación en Roma de este sábado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Misterio de la Selva volverá este sábado a Roma por segunda vez en su historia, tal como ya hizo el año 2000, con el fin de ofrecer la histórica pieza asuncionista selvatana coincidiendo con los actos del Jubileo.

Después de las dos representaciones habituales en la iglesia de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp de los días 14 y 15 de agosto, coincidiendo con las fiestas de la Virgen de Agosto, esta tercera puesta en escena se llevará a cabo en la basílica de Santa Maria Sopra Minerva, al lado del Panteón.

Buena parte de los actores y actrices del Misterio de la Selva viajarán a la capital italiana el próximo viernes con el objetivo de preparar un ensayo extraordinario el mismo sábado en el lugar de la representación, así como poner a punto la mínima escenografía con que se podrá contar para representar la pieza medieval.

Aunque la representación se tendrá que adaptar al espacio del principal templo gótico de Roma, la misma sobriedad de la pieza y de su puesta en escena tampoco requiere ningún montaje especial. A lo largo de las últimas semanas, desde el 15 de agosto, el elenco actoral y de cantores ha realizado varios ensayos especiales con el fin de preparar la expedición y la puesta en escena en este espacio singular. Un equipo del Patronato del Misterio transportará previamente hasta Italia el atrezo básico de la obra y la vestimenta del cerca de un centenar de actores que la representan, con el fin de asegurar que el material llega a punto y en las mejores condiciones posibles.

El Misterio de la Selva ha llegado este año a su 45.º ciclo de representaciones después de que la pieza se recuperara el año 1980 y se haya mantenido en escena desde entonces, con la única excepción del año 2020. Además de Roma, durante este cerca de medio siglo la pieza se ha representado también de forma especial en Tarragona, Elche, Palma, Jerusalén, Montserrat o en la basílica de la Sagrada Familia, entre otros lugares, y ha sido reconocida como Premio Nacional de Cultura Popular por la Generalitat de Catalunya.

El texto de la pieza fecha del siglo XIV y se considera una joya del teatro medieval catalán. De hecho, se trata la pieza teatral más antigua que se conserva íntegra en catalán antiguo. También sobresale por la riqueza de sus cantos, dado que buena parte de la obra se representa concierto a cappella con melodías polifónicas y del gregoriano de los siglos XIII y XIV a partir de acotaciones extraídas de la misma consueta original. Precisamente, la consueta se localizó dentro de un libro de censales en el archivo de la Selva del Camp a finales del siglo XIX, se recuperó a mediados del siglo XX y se representa de forma continuada desde entonces.