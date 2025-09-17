Piden reforzar los buses que conectan Miami Platja con el Complejo Educativo de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha pedido a la Generalitat que refuerce el servicio de autobús que conecta l'Hospitalet de l'Infant y Miami Playa con el Complejo Educativo de Tarragona (CET) y la estación de autobuses de Tarragona en la primera franja horaria de las 7 de la mañana.

El motivo es que, con el inicio del nuevo curso escolar, el servicio ha vuelto a quedar desbordado y los vecinos y vecinas, así como el alumnado del municipio que coge el autobús en Miami Platja, no puede utilizar el transporte público. La mayoría de los usuarios tienen que viajar de pie y en varias ocasiones muchos de ellos se quedan sin sitio porque se supera el aforo del autobús.

Además, las diversas paradas que el autobús hacía a lo largo de su recorrido dentro del término municipal, para que los estudiantes de las urbanizaciones y de Mont-roig puedan acceder al transporte público con mayor comodidad, se han dejado de hacer debido a la saturación del servicio.

Hay que recordar que esta petición, que el Ayuntamiento espera que sea efectiva, el más bien posible, ya se hizo el año pasado teniendo en cuenta la demanda creciente de los jóvenes de la zona, que requieren un transporte fiable y puntual para acceder a las clases de formación profesional, universitaria y otros estudios superiores a Tarragona. En este sentido, el año 2024 se consiguió el adelanto de la hora de inicio de la primera expedición, a las 07:00 h en lugar de las 07:15 h, garantizando así la llegada puntual a las clases lectivas.